Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"В Маріуполі страйк водіїв через невиплату заробітної плати збігся з майже повною відсутністю дизельного пального для роботи автобусів. А дизельного пального немає, тому що всі залишки після маріупольської "бавовни" цивільні окупанти передали військовим окупантам. Тому, навіть якщо заспокоїти водіїв, автобуси на лінію все одно не вийдуть", - написав радник мера.