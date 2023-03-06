У тимчасово окупованому Маріуполі страйк: водіям не дають зарплату та пальне для автобусів
У тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі - страйк водіїв громадського транспорту через невиплату зарплати та відсутність дизпалива для автобусів
Про це у telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"В Маріуполі страйк водіїв через невиплату заробітної плати збігся з майже повною відсутністю дизельного пального для роботи автобусів. А дизельного пального немає, тому що всі залишки після маріупольської "бавовни" цивільні окупанти передали військовим окупантам. Тому, навіть якщо заспокоїти водіїв, автобуси на лінію все одно не вийдуть", - написав радник мера.
- 2 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ствердив, що загарбники в Маріуполі розгорнули "контрпартизанські заходи" на тлі вибухів у місті
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