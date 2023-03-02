Про це Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.

"Маріуполь - тотальна зачистка. Велика кількість військових з позначками росгвардії.

Контрпартизанські заходи у всьому Кальміуському району міста від перехрестя 7 проїзд/Металургів до перехрестя Металургів/Нікопольский", - ствердив він.

Зокрема радник міського голови закликав попередити маріупольців, аби ті не відвідували небезпечні місця, "Видалити з телефонів зайве, все що може бути двозначно розтлумачено. Змінити Ваші номери з +38 на код +7. Бережіть близьких до деокупації".

Ранком Петро Андрющенко писав про початок "зачистки" у районі ММК ім. Ілліча:" Перекрито пр. Нікопольський, весь рух транспорту скеровують на вул. Макара Мазая. Перша реакція на маріупольську бавовну".