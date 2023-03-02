Окупанти в Маріуполі розпочали "контрпартизанські заходи" після вибухів у місті, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ствердив, що загарбники в Маріуполі розгорнули "контрпартизанські заходи" на тлі вибухів у місті
Про це Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.
"Маріуполь - тотальна зачистка. Велика кількість військових з позначками росгвардії.
Контрпартизанські заходи у всьому Кальміуському району міста від перехрестя 7 проїзд/Металургів до перехрестя Металургів/Нікопольский", - ствердив він.
Зокрема радник міського голови закликав попередити маріупольців, аби ті не відвідували небезпечні місця, "Видалити з телефонів зайве, все що може бути двозначно розтлумачено. Змінити Ваші номери з +38 на код +7. Бережіть близьких до деокупації".
Ранком Петро Андрющенко писав про початок "зачистки" у районі ММК ім. Ілліча:" Перекрито пр. Нікопольський, весь рух транспорту скеровують на вул. Макара Мазая. Перша реакція на маріупольську бавовну".
- Нагадаємо, у ніч на 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали три вибухи, а на території металургійного комбінату ім. Ілліча сталася пожежа.
- Ввечері 24 лютого в центрі тимчасово окупованого Маріуполя також пролунав потужний вибух.
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