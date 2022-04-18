Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: ракети влучили у дачні будинки
На Дніпропетровщині ракети ворога влучили в дачні будиночки, обійшлося без постраждалих
Про повідомив це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
"Знову "стратегічне" влучання орківськоі ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав", – написав він.
Однак влучання ракет пошкодило електромережі. Фахівці працюють над відновленням електропостачанням.
"Ніяких військових там ніколи не було", – підкреслив Резніченко.
- Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру.
- 16 квітня 2022 року, російська армія завдала артилерійських ударів по цивільній забудові Криворізького району Дніпропетровської області. Також у Дніпровському районі ворожим ударом було знищено непрацюючу птахофабрику.
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