Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з артилерії
Росіяни вночі та зранку обстріляли з артилерії та мінометів села Чернігівської та Сумської областей
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Окупанти зранку в п‘ятницю обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини і Сумщини. З 05:10 до 05:20 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гай. З 05:15 до 05:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі Українського», - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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