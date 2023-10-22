Окупанти зранку обстріляли Куп'янськ: поранено 3 людей, серед них двоє підлітків

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що росіяни атакували місто з артилерії близько 07:00.

Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти влучили у житлові будинки, через що отримали поранення 15-річна дівчина та жінка 63 років. Їх госпіталізували у важкому стані.

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, через російський удар по Куп'янську постраждав 17-річний хлопець. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Офіс генпрокурора