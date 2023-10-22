Окупанти зранку обстріляли Куп'янськ: поранено 3 людей, серед них двоє підлітків
Уранці неділі, 22 жовтня, російська армія здійснила атаку на місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, зокрема двоє підлітків 15 і 17 років
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що росіяни атакували місто з артилерії близько 07:00.
Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти влучили у житлові будинки, через що отримали поранення 15-річна дівчина та жінка 63 років. Їх госпіталізували у важкому стані.
Фото: Офіс генпрокурора
Крім того, через російський удар по Куп'янську постраждав 17-річний хлопець. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Фото: Офіс генпрокурора
- Напередодні, ввечері 21 жовтня, росіяни також обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе