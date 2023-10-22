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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти зранку обстріляли Куп'янськ: поранено 3 людей, серед них двоє підлітків

22 жовтня, 2023 неділя
08:55
Війна з Росією Наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 жовтня

Уранці неділі, 22 жовтня, російська армія здійснила атаку на місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, зокрема двоє підлітків 15 і 17 років

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що росіяни атакували місто з артилерії близько 07:00.

Наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 жовтня

Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти влучили у житлові будинки, через що отримали поранення 15-річна дівчина та жінка 63 років. Їх госпіталізували у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 жовтня

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, через російський удар по Куп'янську постраждав 17-річний хлопець. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 жовтня

Фото: Офіс генпрокурора

  • Напередодні, ввечері 21 жовтня, росіяни також обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.

Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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