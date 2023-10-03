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Окупанти зробили з цивільної лікарні на Запоріжжі військовий шпиталь для поранених із Роботиного

3 жовтня, 2023 вiвторок
16:31
Війна з Росією поранений окупант

Російські загарбники займають цивільні медзаклади на тимчасово окупованій Запорізькій області. Зокрема в Токмацькому районі лікарні наповнюють пораненими з-під Роботиного

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що цивільні лікарні поблизу прифронтових тимчасово окупованих населених пунктів майже не обслуговують мирних жителів.

"Окупаційні адміністрації терміново займають цивільні лікарні на ТОТ під роботу військових шпиталів", – йдеться в заяві.

За даними підпілля, унаслідок великих втрат ворога – військові шпиталі армії РФ уже давно не справляються з кількістю поранених. Аби розв'язати цю проблему загарбники продовжують практику обмеження цивільного населення в медичних послугах – лікарні переробляють у військові шпиталі.

Нині рашисти займають все більше закладів у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Зокрема в Токмацькому районі лікарні наповнюють пораненими з-під Роботиного та інших ділянок фронту.

"Водночас росіяни залишають невелику кількість цивільних у цих лікарнях для того, аби використовувати їх у якості "живого щита", - пояснюють у ЦНС.

Спротив наголошує, що кожен на ТОТ може допомогти пришвидшити звільнення рідного краю, для цього необхідно повідомити про місце розташування ворога.

  • Крім того, ексзаступник мера Херсона Роман Головня повідомив, що місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини повідомляють про те, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, куди постійно звозять поранених.
російська армія
Здоров'я
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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