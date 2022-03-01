Окупанти зруйнували залізничний міст на Запоріжжі, він з'єднував південь області

Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.



Окупанти зруйнували міст, який знаходився у Василівці.



"Залізничного сполучення із півднем Запорізької області більше немає", написав Старух.



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