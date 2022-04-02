Окупантів на Харківщині "пригостили" пиріжками, двоє осіб померли, ще півтисячі росіян отруїлись алкоголем, - розвідка
Російських військових масово труять в Україні місцеві жителі та алкоголь
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
"За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації", - йдеться у повідомленні.
У розвідці додали, що їхній поточний стан - уточнюється.
"Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження", - зазначили у ГУР.
Там заявили, що російське командування списує ці випадки на нібито "небойові втрати".
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