Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої ДНР або Росії", - написав він.

За його словами, повернення громадян в Україну не передбачено окупантами взагалі.

"Це означає довічне утримання в таборі", - зазначив Андрющенко.

"У підсумку - банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", - додав він.