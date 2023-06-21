Окупаційна адміністрація на Донеччині легалізувала фільтраційні табори для українців
Так званий голова "ДНР" Денис Пушилін підписав розпорядження, яким окупаційна влада на Донеччині фактично легалізує фільтраційні табори для українців
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої ДНР або Росії", - написав він.
За його словами, повернення громадян в Україну не передбачено окупантами взагалі.
"Це означає довічне утримання в таборі", - зазначив Андрющенко.
"У підсумку - банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно)", - додав він.
- У вересні 2022 року постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що дії Росії в Україні нагадують сталінські методи, зокрема російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ.
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