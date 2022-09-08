Російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ, – представник Польщі в ООН

Про це повідомляє polskieradio24.

Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Кшиштоф Щерський різко розкритикував російські фільтраційні табори та примусові депортації.

"Свідчення тих, хто пройшов примусові депортації та фільтраційні процеси, жахають. Ці практики нагадують сталінські методи, а їх системність дозволяє припустити, що вони могли бути навмисними, – сказав дипломат під час обговорення в Раді мережі російських фільтраційних таборів на окупованих територіях України. За його словами, фільтраційні операції "є черговою спробою Кремля фізично ліквідувати українську націю та знищити її окрему ідентичність".

Кшиштоф Щерський звернув особливу увагу на депортацію українських дітей в глиб Росії, додавши, що така практика порушує конвенцію про геноцид і кваліфікується не лише як військовий злочин, але потенційно й як злочин проти людства.

"Польща постійно закликає до судового переслідування винних (...) Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право та міжнародне гуманітарне право, зокрема припинити практику незаконних примусових депортацій і дозволити всім цивільним особам з України потрапити в напрямок за своїм вибором", - підсумував Кшиштоф Щерський.

Раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що американська розвідка має інформацію про те, що Кремль безпосередньо контролює та координує роботу фільтраційних таборів і підготував список українців, які підлягають фільтрації. Вона також додала, що це ключовий елемент політики Кремля, спрямованої на анексію завойованих територій.

Російську практику під час обговорень засудили більшість країн-учасниць дискусії.

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що на даний момент обидві сторони конфлікту не мають сил швидко завершити війну

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