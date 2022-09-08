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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Військового рішення не буде, цю війну, ймовірно, завершать політики, - польський генерал

Військового рішення не буде, цю війну, ймовірно, завершать політики, - польський генерал

8 вересня, 2022 четвер
02:09
війна з Росією ЗСУ

Колишній командувач Сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що на даний момент обидві сторони конфлікту не мають сил швидко завершити війну

Про це пише polskieradio24.

У вівторок українські війська почали масштабну операцію в Харківській області. Українцям вдалося відкинути росіян на лівий берег річки Сіверський Донець і продовжити атаку на цьому відрізку. Водночас Україна веде наступальні дії на півдні, в Херсонській області, що змушує росіян тримати там великі сили.

Генерал Вальдемар Скшипчак підкреслив, що хоча наступ іде вперед, українській армії не вистачає сил, щоб зробити його рішучим.

"В українців немає потенціалу завершити цю війну перемогою. Однак ці успіхи точно налякають росіян і, можливо, змусять їх захотіти відхилитися від того, що вони планували досі", - сказав Вальдемар Скшипчак і додав під час економічного форуму в Карпачі, що український наступ на північній ділянці фронту повністю здивував росіян.

Екскомандувач Сухопутних військ також зазначив, що, на його думку, цього року війна не закінчиться і ситуація на фронті не вирішуватиме перемогу.

"Ця війна триватиме довше, ніж ми думали. На мою думку, військового рішення не буде, принаймні про це немає жодних ознак. Політики, ймовірно, завершать цю війну", - сказав Вальдемар Скшипчак.

Генерал також зазначив, що в цей момент росіяни переходять в оборону на більшості ділянок фронту.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники мають успіхи на Харківському напрямку фронту

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