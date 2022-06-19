Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами голови кримського "парламенту" Володимира Константинова, СТО буде знесено.

"У питанні з господарем СТО, яка відмовилася допомагати нашим військовослужбовцям, поставлено крапку. Після перевірки з'ясувалося, що автосервіс є незаконною спорудою. Власник зобов'язаний знести сервіс протягом 14 робочих днів", - сказав Константинов.

Минулого тижня в YouTube було оприлюднено відео, на якому біля СТО видно російський військовий КамАЗ із літерою Z. Чоловік за кадром бідкається, що приїхав відремонтувати колесо, але працівник сервісу йому заявив, що на СТО військовим не допомагають.

8 червня повідомлялося, що Росія фальсифікує результати медоглядів призовників в окупованому Криму.

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