Станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону, - Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що окупаційна влада у Маріуполі не приховує, що має проблеми з підготовкою до опалювального сезону
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Опалювальний сезон у Маріуполі буде, я б занадто не нагнітав. Більшість людей, що залишилися, мешкають на околицях міста, які більш-менш вціліли. Тому, там якось намагаються щось налагодити, принаймні нещодавно росіяни відкрили газорозподільчий хаб. Затягнули нову газову гілку безпосередньо з Росії. Тобто теоретично окупанти плюс-мінус готові до опалювального сезону, а далі починається типова російська тупорукість. Бо у будинках, які вони ремонтують, залишається купа осель, що непідключені до опалення, газу", - розказав радник міського голови Маріуполя.
За його словами, станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону.
"Насправді зима буде важкою. Якщо погодні умови минулої зими були більш-менш лояльні, а ця зима буде суворішою, як нам обіцяє прогноз погоди, то люди будуть замерзати у будинках по-справжньому. Навіть окупаційна влада розводить руками та не приховує, що є певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону. І вже нема тієї бравади, що все буде добре і всі будуть зігріті. І це дуже загрозливі дзвіночки", - зауважив Петро Андрющенко.
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