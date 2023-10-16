Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону, - Андрющенко
Ексклюзив

Станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону, - Андрющенко

16 жовтня, 2023 понедiлок
09:26
Війна з Росією Маріуполь

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що окупаційна влада у Маріуполі не приховує, що має проблеми з підготовкою до опалювального сезону

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Опалювальний сезон у Маріуполі буде, я б занадто не нагнітав. Більшість людей, що залишилися, мешкають на околицях міста, які більш-менш вціліли. Тому, там якось намагаються щось налагодити, принаймні нещодавно росіяни відкрили газорозподільчий хаб. Затягнули нову газову гілку безпосередньо з Росії. Тобто теоретично окупанти плюс-мінус готові до опалювального сезону, а далі починається типова російська тупорукість. Бо у будинках, які вони ремонтують, залишається купа осель, що непідключені до опалення, газу", - розказав радник міського голови Маріуполя.

За його словами, станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону.

"Насправді зима буде важкою. Якщо погодні умови минулої зими були більш-менш лояльні, а ця зима буде суворішою, як нам обіцяє прогноз погоди, то люди будуть замерзати у будинках по-справжньому. Навіть окупаційна влада розводить руками та не приховує, що є певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону. І вже нема тієї бравади, що все буде добре і всі будуть зігріті. І це дуже загрозливі дзвіночки", - зауважив Петро Андрющенко.

  • 2 жовтня повідомлялося, що сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 і жовтень 2022 років і повідомив, що Росія будує автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
  • 10 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти готують "подушку" для будівництва залізничної колії на місці автомобільного шляху між Новоазовськом та Маріуполем
  • 12 жовтня партизани руху "Атеш" повідомили, що російська армія розпочала підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя
  • 15 жовтня у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження
Відео
Україна
Росія
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
опалювальний сезон
Читайте також:
13 жовтня, 2023 п'ятниця
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
Сі Цзіньпін і Путін
14 жовтня, 2023 субота
Пекін зрозумів, що ставку його нових двох фашистських друзів, Ірану та Росії, побито, - Піонтковський
Роман Безсмертний
14 жовтня, 2023 субота
Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
16 жовтня
10:37
діти-переселенці
Катар поверне з Росії трьох українських дітей, - Reuters
10:22
Ексклюзив
Ворог після переформатування поновить наступальні дії навколо Авдіївки та Мар'їнки, - Згурець
10:15
Білорусь-росія навчання
У Білорусі перебувають близько 2 тис. військових РФ, - Беларускі Гаюн
10:06
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
09:58
ШІ розшифрував написи на стародавньому сувої часів виверження вулкану Везувія
09:56
Оновлено
обстріл, ППО
Повітряні сили за ніч знищили 2 ворожі ракети Х-59 та 11 "шахедів"
09:49
ракета
Росіяни всю ніч атакували Кіровоградщину: є влучання, поранено людину
09:30
Донбас аптека
В окупованому Сєверодонецьку працює лише одна аптека, але там бракує медикаментів, - ОВА
09:18
опалення-діти-школа
У Києві розпочався опалювальний сезон
09:06
За день до свого 77-річчя померла акторка популярних американських ситкомів Сюзанна Сомерс
08:59
Джо Байден ООН
Байден: ХАМАС потрібно знищити, але має бути палестинська влада і держава
08:45
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями
З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями
08:35
Матеуш Моравецький
Моравецький заявив про готовність до створення нового уряду Польщі
08:28
Німеччина уряд
Німеччина готується депортувати з країни прихильників ХАМАСу
08:17
Ексклюзив
Ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення, - начальник МВА
08:16
Оновлено
знищена техніка окупантів
Літак, гелікоптер, десятки бронемашин і 860 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:05
РФ ударила по Дніпропетровщині ракетами, реактивною та важкою артилерією, є влучання
08:02
ракета
Окупанти вночі атакували Полтавщину: постраждали троє людей, серед них - дитина
07:38
Джо Байден
Байден заявив про готовність США одночасно підтримувати Україну у війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу
07:32
Прапор Ізраїлю перед ЛОВА
Армія Ізраїлю заявила про удар по Хезболлі в Лівані
07:01
Аналітика
OTP Bank
Список спонсорів війни. Як він формується та чому звідти зник угорський OTP Bank
06:58
ЗСУ
Спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки, - ISW
06:01
Антоніу Гутерреш
Гутерреш: гуманітарна допомога Газі та звільнення заручників мають здійснюватися безумовно, а не бути предметом обговорень
00:47
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що ліквідував старшого командира ХАМАС на півдні Гази
00:22
Євроcoюз ЄС
Євросоюз засудив ХАМАС
00:07
Ексклюзив
Прем'єра фільму "Церква без Христа"
В Україні відбулася прем'єра фільму "Церква без Христа" про необхідність заборони РПЦ
2023, неділя
15 жовтня
23:30
соцмережа Х (Твіттер)
Австралія оштрафувала соцмережу Х на $386 тисяч
23:30
Оновлено
вибори у Польщі
Парламентські вибори у Польщі: згідно із першим екзитполом, опозиційні партії мають 53,2% й здатні сформувати уряд, а референдум провалився
22:54
ЗСУ збили Мі-8
Сили оборони збили російський вертоліт Мі-8
22:44
На Миколаївщині діти підірвалися на міні, коли гралися у полі: загинув хлопчик
22:06
Прапор США
Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться 17 жовтня
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував зустрічі із партнерами наступного тижня щодо підтримки України
21:43
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: кількість "калібрів" може сягати до 20 ракет
21:36
Ентоні Блінкен
Блінкен анонсував відкриття пропускного пункту між Газою та Єгиптом
21:16
Володимир Зеленський
Україна максимально посилить ППО перед зимою, - Зеленський
21:08
вибори у Польщі
Вибори у Польщі: регіони, де більше прихильників опозиції, дають рекордну явку
21:03
Ізраїль обстріл
Близько 200 українців вивезли із Ізраїлю та Гази, евакуація триває, - Зеленський
20:48
Ван Ї
Глава МЗС Китаю назвав дії Ізраїлю "колективним покаранням народу Гази"
20:44
Ексклюзив
Йосиф Зісельс
Лауреатом премії імені Станіслава Вінценза став Йосиф Зісельс
20:41
евакуація
На Донеччині планують евакуацію родин із дітьми із Торецької та Мар’їнської громад
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV