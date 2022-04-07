Окупований заповідник Асканія-Нова втратив доступ до бюджетних рахунків і просить допомоги для збереження тварин і рослин
Біосферний заповідник Асканія-Нова, що на Херсонщині, просить підтримати його пожертвами для збереження тварин, птахів і рослин
Про це йдеться на "Фейсбуці" біосферного заповідника Асканія-Нова.
"Тепер і зоологічний парк, і ботанічний сад Асканія-Нова не мають доступу до своїх бюджетних рахунків, а ми маємо підтримувати заповідник власними засобами. Наразі витрати резерву ми можемо покрити лише за допомогою пожертв", – йдеться у повідомленні.
Для переказів з закордону, поки територія під окупацією, доступний лише переказ PayPal.
"Поки наша територія досі під окупацією, єдиний можливий спосіб отримати гроші з закордону для нашого резерву - рахунок PayPal: [email protected] В Україні система PayPal доступна тільки для приватних осіб, тому ми відкрили рахунок на ім'я однієї з наших співробітників, Старовойтової Тетяни Вікторівни", – пояснили в заповіднику.
Також можна переказати гроші всередині України, з гривнями, за наступними реквізитами оплати у ПриватБанку: Старовойтова Тетяна Вікторівна, IBAN: UA063052990000026204695351822, номер картки: 5168 7573 9035 4795.
Територія заповіднику, що розташована на Півдні України, окупована з перших годин війни. У заповіднику є колекції тварин і рослин, які формуються вже кілька поколінь. Зокрема, це страуси, зубри, антилопи, дикі коні, лами, зебри та багато видів птахів, включаючи велику колекцію хижих птахів та журавлів.
"Навіть найменша сума грошей має велике значення для нашого резерву", – кажуть у заповіднику.
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