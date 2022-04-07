Окупований заповідник Асканія-Нова втратив доступ до бюджетних рахунків і просить допомоги для збереження тварин і рослин

Про це йдеться на "Фейсбуці" біосферного заповідника Асканія-Нова.



"Тепер і зоологічний парк, і ботанічний сад Асканія-Нова не мають доступу до своїх бюджетних рахунків, а ми маємо підтримувати заповідник власними засобами. Наразі витрати резерву ми можемо покрити лише за допомогою пожертв", – йдеться у повідомленні.



Для переказів з закордону, поки територія під окупацією, доступний лише переказ PayPal.



"Поки наша територія досі під окупацією, єдиний можливий спосіб отримати гроші з закордону для нашого резерву - рахунок PayPal: [email protected] В Україні система PayPal доступна тільки для приватних осіб, тому ми відкрили рахунок на ім'я однієї з наших співробітників, Старовойтової Тетяни Вікторівни", – пояснили в заповіднику.



Також можна переказати гроші всередині України, з гривнями, за наступними реквізитами оплати у ПриватБанку: Старовойтова Тетяна Вікторівна, IBAN: UA063052990000026204695351822, номер картки: 5168 7573 9035 4795.



Територія заповіднику, що розташована на Півдні України, окупована з перших годин війни. У заповіднику є колекції тварин і рослин, які формуються вже кілька поколінь. Зокрема, це страуси, зубри, антилопи, дикі коні, лами, зебри та багато видів птахів, включаючи велику колекцію хижих птахів та журавлів.

Нагадаємо, зі зруйнованого "Фельдман Екопарку" у Харкові почалась евакуація: чотирьох тварин, яких могли усипити, уже вивезли.

Окупанти масованими обстрілами зруйнували харківський "Фельдман Екопарк": зруйновані вольєри та інфраструктура, стоїть питання подальшої долі великих хижаків.

"Навіть найменша сума грошей має велике значення для нашого резерву", – кажуть у заповіднику.

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