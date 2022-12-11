Олаф Шольц не вірить, що Путін зупинить спроби окупувати Україну навіть попри серйозні втрати армії РФ, - Bild
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін буде продовжувати намагання захопити територію України всупереч великим втратам російської армії
Про це поінформував Bild.
Видання зазначає, що цю заяву федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив під час спілкування із виборцями у Постдамі.
"Щоразу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко - йдеться саме про завоювання чогось. Він просто хоче силою захопити частину української території", - наголосив Олаф Шольц.
Канцлер ФРН вважає, що Володимир Путін не зважає на втрати особового складу армії РФ, Шольц припускає: кількість загиблих серед російських військових може сягати ста тисяч.
"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Але це може бути й 100 тисяч", - ствердив він.
Олаф Шольц додав, що російське керівництво вже демонструвало жорстоку поведінку в минулому, наприклад у Сирії чи Чечні, де воно "стерло цілу країну".
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що той не думає відступати.
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