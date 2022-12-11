Про це поінформував Bild.

Видання зазначає, що цю заяву федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив під час спілкування із виборцями у Постдамі.

"Щоразу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко - йдеться саме про завоювання чогось. Він просто хоче силою захопити частину української території", - наголосив Олаф Шольц.

Канцлер ФРН вважає, що Володимир Путін не зважає на втрати особового складу армії РФ, Шольц припускає: кількість загиблих серед російських військових може сягати ста тисяч.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Але це може бути й 100 тисяч", - ствердив він.

Олаф Шольц додав, що російське керівництво вже демонструвало жорстоку поведінку в минулому, наприклад у Сирії чи Чечні, де воно "стерло цілу країну".

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що той не думає відступати.

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