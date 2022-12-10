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Переговори з Путіним продовжуватимуться й надалі попри відмінності у поглядах, - Шольц

10 грудня, 2022 субота
18:22
Світ Путін Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що той не думає відступати

 Про це передає видання Bild.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко, мова йде саме про завоювання чогось. Він просто хоче силою захопити частину української території", - сказав глава німецького уряду.

Канцлер вважає, що така позиція президента РФ є дивною на тлі втрат у лавах російської армії.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 тисяч", - додав Шольц.

За його словами, російське керівництво і раніше демонструвало брутальний підхід, наприклад, у Сирії чи Чечні, де воно "стерло з лиця землі цілу країну".

  • 5 грудня Шольц заявив про "вирішальну роль" Німеччини у протистоянні імперським претензіям Путіна в Європі. Також за його словами, нова роль Німеччини вимагатиме нової стратегічної культури і стратегія національної безпеки, яку його уряд ухвалить через кілька місяців, буде відображати цей факт.

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Новини
Володимир Путін
Німеччина
Олаф Шольц
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