"Олександрія" оголосила про звільнення головного тренера
Головний тренер "Олександрії" Юрій Гура покинув клуб з Кіровоградської області
Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".
"Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри "Олександрії", виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів", - пише пресслужба "Олександрії".
Юрій Гура очолив "Олександрію" на початку сезону 2021/2022. Під його керівництвом команда здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та 9 програла.
Зараз "Олександрія" займає п'яту позицію у турнірній таблиці УПЛ.
Головним претендентом на посаду в "Олександрії" є Руслан Ротань.
- У середу, 7 грудня, був зіграний останній матч чемпіонату України з футболу перед зимовою перервою.
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