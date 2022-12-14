"Олександрія" оголосила про звільнення головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".

"Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри "Олександрії", виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів", - пише пресслужба "Олександрії".

Юрій Гура очолив "Олександрію" на початку сезону 2021/2022. Під його керівництвом команда здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та 9 програла.

Зараз "Олександрія" займає п'яту позицію у турнірній таблиці УПЛ.

Головним претендентом на посаду в "Олександрії" є Руслан Ротань.

У середу, 7 грудня, був зіграний останній матч чемпіонату України з футболу перед зимовою перервою.

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