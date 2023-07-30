Збірна України з Харлан фінішувала четвертою на ЧС-2023 з фехтування

Про це пише "Суспільне. Спорт".

Зазначається, що попри програш, українки показали найкращий результат на турнірі - в усіх інших видах зброї українці не доходили до півфіналу, а найкращим результатом на турнірі був чвертьфінал у жіночій шпазі.

Наразі командні змагання з фехтування на шаблях стали останніми у програмі чемпіонату світу - 2023 для збірної України, який проходить в Мілані. Від нашої країни виступали: Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Ольга Харлан.

Виступи на ЧС шаблістки почали у суботу, 29 липня. Спершу українки здолали Узбекистан з рахунком 45:27, а потім - четверту сіяну Італію (45:33), вийшовши до чвертьфіналу. У чвертьфіналі українки перемогли США завдяки останньому удару Ольги Харлан - рахунок склав 45:44.

У півфіналі українська збірна боролась з віцечемпіонками світу та Олімпіади-2020 - збірною Франції. Зрештою Україна програла з рахунком 32:45.

Зазначається, що Харлан, лідерці української збірної, дозволили виступати у жіночому командному турнірі, призупинивши термін дії її дискваліфікації, яку вона отримала через відмову тиснути руку "нейтральній" росіянці Анні Смірновій.

Дискваліфікація Харлан

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

28 липня стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Ігри-2024.

Реакція Ольги Харлан: країна, яка тероризує нашу державу - тероризує і спорт!

Увечері українська фехтувальниця записала відеозвернення в Інстаграм, у якому подякувала усім за підтримку і наголосила, що її вчинок на доріжці відносно Смірнової – від усього серця.

"Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день. Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й водночас дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує й спорт.

Що відбулося сьогодні – це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші меседжі, сторіз, підтримка – підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував – це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх – не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні", - сказала Харлан.

Дискваліфікація

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

28 липня стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Ігри-2024.

Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.