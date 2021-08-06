Олімпіада-2020: каратист Горуна вийшов у півфінал і забезпечив собі медаль
Український каратист Станіслав Горуна вийшов у півфінал турніру серед чоловіків вагової категорії до 75 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Станіслав Горуна лідирує у своїй групі і вже точно не опуститься нижче другого місця. Українець переміг японця Кена Нішимуру (2:1) і американця Скотта Томаса (2:1), а також завершив внічию поєдинок з угорцем Габором Харспатакі (0:0).
Горуні залишилось провести сутичку проти єгиптянина Абделазіза Абдалли. За результатами вирішальної сутички буде визначатися його підсумкове місце в групі. У півфінал виходять спортсмени, які посіли перші два місця в кваліфікаційній групі
Горуна вже гарантував собі місце в півфіналі, а це означає, що українець забезпечив собі, як мінімум, бронзову медаль. Півфінальні і фінальна сутички стартують сьогодні о 14:20.
За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
- 6 серпня українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла кваліфікуватися у півфінал Олімпіади-2020.
- Після цього український стрибун у воду Олексій Середа впевнено пройшов до півфіналу Олімпійських ігор.
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