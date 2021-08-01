Олімпіада-2020: Хижняк побував у нокдауні, але забезпечив Україні медаль Ігор у Токіо
Український боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі нагороду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі у категорії до 75 кг Олександр Хижняк переміг роздільним рішенням суддів домініканця Еурі Мартінеса - 4:1. У третьому раунді рефері відрахував українцю суперечливий нокдаун, після того, як суперник вдарив його нижче пояса.
Попри це, Хижняк вийшов до півфіналу та забезпечив собі медаль. У боксерському турнірі невдахи 1/2 фіналу одразу отримують бронзу.
У півфіналі Олександр Хижняк 5 серпня зустрінеться з філіпінцем Еуміром Марсіалем.
За підсумками дев'яти змагальних днів Олімпіади збірна України має шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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