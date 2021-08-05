Олімпіада-2020: МОК вимагає від російських телеканалів пояснень через приниження важкоатлетки-трансгендера

Про це повідомляє BBC.

МОК розкритикував російські телеканали за образи на адресу Лорел Хаббард, яка змінила стать з чоловічої на жіночу та виступала на Олімпіаді-2020 на Токіо у важкій атлетиці.

Російські канали показали одразу кілька передач у яких ображали Хаббард та людей нетрадиційної орієнтації, зокрема, славетного британського стрибуна у воду Тома Дейлі.

Один з ведучих на Першому каналі одягнув перуку, зображуючи Хаббард, і назвав трансгендерів "психопатами, яких потрібно лікувати".

"Ми зв'язалися з нашим партнером по мовленню в Росії, щоб прояснити ситуацію та підкреслити основоположні принципи Олімпійської хартії, ми вживаємо відповідних заходів. Ми вітаємо те, що Токіо-2020 включив різноманітність та інклюзивність в модель Олімпійських ігор", - йдеться у заяві МОК.

Лорел Хаббард у ваговій категорії понад 87 кг не здійснила жодної вдалої спроби та завершила змагання у Токіо з нульовим результатом.

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