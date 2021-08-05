Олімпіада-2020: МОК вимагає від російських телеканалів пояснень через приниження важкоатлетки-трансгендера
Міжнародний олімпійський комітет зажадав від російських телеканалів пояснень через приниження новозеландської важкоатлетки Лорел Хаббард, яка стала першим трансгендером на Олімпійських іграх
Про це повідомляє BBC.
МОК розкритикував російські телеканали за образи на адресу Лорел Хаббард, яка змінила стать з чоловічої на жіночу та виступала на Олімпіаді-2020 на Токіо у важкій атлетиці.
Російські канали показали одразу кілька передач у яких ображали Хаббард та людей нетрадиційної орієнтації, зокрема, славетного британського стрибуна у воду Тома Дейлі.
Один з ведучих на Першому каналі одягнув перуку, зображуючи Хаббард, і назвав трансгендерів "психопатами, яких потрібно лікувати".
"Ми зв'язалися з нашим партнером по мовленню в Росії, щоб прояснити ситуацію та підкреслити основоположні принципи Олімпійської хартії, ми вживаємо відповідних заходів. Ми вітаємо те, що Токіо-2020 включив різноманітність та інклюзивність в модель Олімпійських ігор", - йдеться у заяві МОК.
Лорел Хаббард у ваговій категорії понад 87 кг не здійснила жодної вдалої спроби та завершила змагання у Токіо з нульовим результатом.
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