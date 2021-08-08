Олімпіада-2020: Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Ігор у Токіо
Прапороносцем збірної України на церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо стане веслувальниця Людмила Лузан
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Прапор України на Олімпійському стадіоні понесе 24-річна Людмила Лузан. У Токіо вона здобула дві медалі - срібло з Анастасією Четвериковою на каное-двійці на дистанції 500 м та бронзу на каное-одиночці на 200 м.
Лузан заявила, що це для неї велика честь.
"Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива!", - сказала Лузан.
Збірна України здобула на Олімпійських іграх-2020 19 нагород - 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей.
Золото нашій національній команді у категорії до 87 кг приніс борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг. Олена Старікова фінішувала другою у спринті у велотреці.
В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових вправах.
Церемонія закриття Олімпіади-2020 відбудеться сьогодні та розпочнеться о 14:00.
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Нагадаємо, 8 серпня Олена Старікова здобула срібло у спринті у велотреці на Олімпійських іграх у Токіо.
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