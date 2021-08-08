Олімпіада-2020: У Росії оскаженіли через поразку на Іграх у Токіо в художній гімнастиці
У Росії розкритикували суддівство на Олімпійських іграх, після того, як команда Олімпійського комітету РФ з художньої гімнастики залишилася у Токіо без золотих медалей
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилася без золотих медалей Олімпіади в художній гімнастиці. Росіянка Діна Аверіна поступилася Ліні Ашрам з Ізраїлю в боротьбі за перше місце в особистому багатоборстві, а в групових змаганнях команду ОКР випередила Болгарія.
Після цього головний тренер збірної ОКР Ірина Вінер-Усманова заявила, що проведення змагань з художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо стали повним крахом.
"Протестів більше, ніж команд. Ганьба суддям, яких вибирають. Вибирають не тих, у яких є досвід, а тих, хто десь промайнув, і їх запросили. Судді - люди, які не мають досвіду, і технічний комітет - це теж люди, які працюють або в інститутах, або займаються організаційною роботою. Я вважаю, що це величезний провал на Олімпійських іграх в художній гімнастиці", - сказала тренерка, яка є дружиною російського мільярдера Алішера Усманова.
Зазначимо, що в останні 20 років від упередженого суддівства на користь збірної Росії страждали інші команди. Починаючи з 2000 року російські гімнастки незмінно здобували на Олімпіадах золоті медалі.
- 8 серпня збірна США випередила Китай у загальному медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо, Україна посіла 44-те місце.
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