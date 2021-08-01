Олімпіада-2020: Українка Бех-Романчук вийшла до фіналу в стрибках у довжину
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилася до фіналу Олімпійських ігор у Токіо в стрибках в довжину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У кваліфікації в першій спробі Бех-Романчук показала результат 6,71 м, після чого зробила два заступи. Українка вийшла до фіналу з 10-го місця, найкращий результат у кваліфікації показала сербка Івана Спановіч - 7,00 м. Боротьбу за медалі продовжать 12 спортсменок. Фінал відбудеться 3 серпня.
За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України виграла шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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