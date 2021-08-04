Олімпіада-2020: Українська веслувальниця вийшла до півфіналу з результатом, який зробив її фавориткою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У кваліфікації Людмила Лузан з показником 45,571 сек. виграла свій заїзд та вийшла до півфіналу з третім загальним результатом. У інших заїздах кращий за українку час показали американка Невін Гаррісон (44,938) та канадійка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанції 500 м на байдарках право виступити у півфіналі здобули ще дві українки - Юлія Юрійчук та Марія Повх, які у своїх заїздах фінішували на третій та другій позиціях відповідно.

Півфінальні та фінальні заїзди Олімпіади-2020 на каное-одиночці на 200 м та байдарці-одиночці на 500 м відбудуться 5 серпня.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 4 серпня на Олімпійських іграх у Токіо у фіналі забігу на 400 м з бар'єрами українська легкоатлетка Анна Рижикова фінішувала п'ятою, а Вікторія Ткачук - шостою.

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