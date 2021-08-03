Олімпіада-2020: Український гімнаст Пахнюк став сьомим у "золотій" дисципліні Верняєва

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Петро Пахнюк показав у кваліфікації восьмий результат із сумою 15,333 бала. У фіналі українець припустився грубої помилки, отримав від суддів 14,533 та посів сьоме місце.

Олімпійським чемпіоном став Зоу Жіньгуан з Китаю (16,233), срібло здобув Лукас Даузер з Німеччини (15,700), бронза - у Ферхата Арікана з Туреччини (15,633).

На Олімпіаді-2016 золото на брусах здобув українець Олег Верняєв, який не поїхав на Ігри у Токіо черед дискваліфікацію за допінг.

За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, 3 серпня українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.

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