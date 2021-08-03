Олімпіада-2020: Український гімнаст Пахнюк став сьомим у "золотій" дисципліні Верняєва
Український гімнаст Петро Пахнюк посів сьоме місце у фіналі змагань на паралельних брусах на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Петро Пахнюк показав у кваліфікації восьмий результат із сумою 15,333 бала. У фіналі українець припустився грубої помилки, отримав від суддів 14,533 та посів сьоме місце.
Олімпійським чемпіоном став Зоу Жіньгуан з Китаю (16,233), срібло здобув Лукас Даузер з Німеччини (15,700), бронза - у Ферхата Арікана з Туреччини (15,633).
На Олімпіаді-2016 золото на брусах здобув українець Олег Верняєв, який не поїхав на Ігри у Токіо черед дискваліфікацію за допінг.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 3 серпня українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіз Насібов вийшли до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо.
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