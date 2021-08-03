Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 4 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У середу, 4 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.



У фіналі своїх вагових категорій змагатимуться борці Жан Беленюк і Насібов Парвіз. Ірина Коляденко боротиметься за бронзову медаль у ваговій категорії до 62 кг.



Фінал з артистичного плавання чекає на дует Анастасії Савчук і Марти Фєдіної. А боротьба за медалі у метанні молота на Михайла Кохана.



У марафонському плаванні на 10 км виступить Христина Панчішко. А біг з бар'єрами на 400 м чекає на Анну Рижикову та Вікторію Ткачук.



00:30 - Марафонське плавання, 10 км - Христина Панчішко



05:30 - Легка атлетика. Біг 400 м з бар'єрами. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук



13:30 - Артистичне плавання. Жінки, дуети - Савчук Анастасія і Фєдіна Марта



14:15 - Легка атлетика. Метання молота. Михайло Кохан



12:15-16:00 - Греко-римська боротьба. До 67 кг - Насібов Парвіз. До 87 кг - Жан Беленюк



12:15-16:00 - Жіноча боротьба. До 62 кг - Ірина Коляденко

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За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг.Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.З 1-ю срібною та 6-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 61-е місце.Лідирує з 32-ма золотими, 21-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.

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