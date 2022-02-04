Олімпіада-2022: де та коли дивитись церемонію відкриття зимових Ігор

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На урочистій церемонії відкриття прапор України нестимуть олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.



Церемонію відкриття Олімпіади-2022 можна буде переглянути на телеканалі "UA: Перший". Подія розпочнеться 4 лютого о 13:55 за київським часом.

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2 лютого стало відомо, що за прогнозами аналітичної компанії Gracenote перемогу в загальному медальному заліку зимових Олімпійських ігор здобуде збірна Норвегії, а Україна не виграє у Пекіні жодної нагороди.

Режисером церемонії є 71-річний Чжан Їмоу. Китаєць - володар "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та "Золотого ведмедя" Берлінале.На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

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