Олімпіада-2022: Аналітики показали, як виглядатиме підсумковий медальний залік Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Gracenote.

На думку аналітиків, переможцем загального медального заліку стане збірна Норвегії з 44 нагородами (21 золота, 13 срібна та 10 бронзових). Друге місце займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). Команда Олімпійського комітету Росії посяде третє місце з 30 (10-12-8).

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У топ-10 медального заліку також увійдуть команди США, Канади, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Франції та Японії.

Збірній України у Пекіні не прогнозують жодної нагороди.

Олімпійські ігри відбуватимуться з 4 до 20 лютого 2022 року.











Інфографіка - gracenote.com