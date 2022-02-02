Олімпіада-2022: Аналітики показали, як виглядатиме підсумковий медальний залік Ігор у Пекіні
За прогнозами аналітичної компанії Gracenote перемогу в загальному медальному заліку зимових Олімпійських ігор здобуде збірна Норвегії
Про це повідомляє Gracenote.
На думку аналітиків, переможцем загального медального заліку стане збірна Норвегії з 44 нагородами (21 золота, 13 срібна та 10 бронзових). Друге місце займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). Команда Олімпійського комітету Росії посяде третє місце з 30 (10-12-8).
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У топ-10 медального заліку також увійдуть команди США, Канади, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Франції та Японії.
Збірній України у Пекіні не прогнозують жодної нагороди.
Олімпійські ігри відбуватимуться з 4 до 20 лютого 2022 року.
Інфографіка - gracenote.com
- Нагадаємо, 2 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус та пропустить перші гонки на Олімпіаді-2022.
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