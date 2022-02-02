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Інфографіка

Це катастрофа: Олімпійська чемпіонка з України за два дні до старту Ігор-2022 захворіла на коронавірус

2 лютого, 2022 середа
10:01
Спорт Олена Білосюк (праворуч)

Українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус та пропустить перші гонки на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Суспільне:Спорт

За словами головного тренера жіночої збірної України Уроша Велепця, Олена Білосюк не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022, оскільки отримала позитивний результат тесту на коронавірус. 

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен - Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів", - розповів Велепець.

Він додав, що вважає ситуацію з Білосюк катастрофою. 

"Тест Олени — це катастрофа. Для команди ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині", - сказав Велепець.

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Тренер констатував, що тепер на перший старт на Іграх - змішану естафету 5 лютого - доведеться ставити тих, хто здоровий. 

"Ті, хто буде здоровий до першого старту. Одна дівчина відпала. Побачимо, що буде завтра-післязавтра. Готуємося до першого старту, естафети, сподіваємося, що чотири спортсменки будуть негативними. І зможемо потім вибрати. Якщо залишиться двоє, то поставимо тих, хто є", - констатував Велепець.

Олена Білосюк (Підгрушна) є олімпійською чемпіонкою-2014 в естафеті. 

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Олімпіада-2022
Збірна України
біатлон
Олена Підгрушна
естафета
олімпійська чемпіонка
Коронавірус
Урош Велепець
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