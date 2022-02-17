Олімпіада-2022: Канада перемогла у фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальній грі Канада переграла США з рахунком 3:2. У переможниць дубль зробила Марі-Філіп Пулен, ще одна шайба на рахунку Сари Нурс. У США відзначилися Гіларі Найт та Аманда Кессел.

Пулен закидала шайби у чотирьох фіналах Олімпіад. Раніше вона також забивала на Іграх у Ванкувері, Сочі та Пхьончхані.

У чоловічому хокеї жоден гравець не забивав у чотирьох фіналах Олімпіад.

Марі-Філіп Пулен була прапороносцем збірної Канади на церемонії відкриття Олімпіади-2022.

Хокей

Жінки. Фінал

17 лютого

Канада - США 3:2

Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb