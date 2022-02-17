Олімпіада-2022: Канада перемогла у фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні
Жіноча збірна Канади перемогла США у фіналі хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальній грі Канада переграла США з рахунком 3:2. У переможниць дубль зробила Марі-Філіп Пулен, ще одна шайба на рахунку Сари Нурс. У США відзначилися Гіларі Найт та Аманда Кессел.
Пулен закидала шайби у чотирьох фіналах Олімпіад. Раніше вона також забивала на Іграх у Ванкувері, Сочі та Пхьончхані.
У чоловічому хокеї жоден гравець не забивав у чотирьох фіналах Олімпіад.
Марі-Філіп Пулен була прапороносцем збірної Канади на церемонії відкриття Олімпіади-2022.
Хокей
Жінки. Фінал
17 лютого
Канада - США 3:2
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Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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