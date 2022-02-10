Олімпіада-2022: Командні змагання з фристайлу, до яких не допустили Україну, завершилися сенсацією
На Олімпійських іграх у Пекіні в командних змаганнях фристайлістів у міксті збірна США несподівано відібрала золоті нагороди у Китаю
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі в міксті американці Ешлі Колдвелл, Крістофер Лілліс та Джастін Шенефельд набрали 338,34 бала та випередили головних фаворитів змагань з Китаю. Сю Ментао, Цзя Цзунян та Ці Гуанпу набрали 324,22 бали та здобули срібло. Бронза дісталася Канаді.
Збірна Китаю виграла сім з десяти етапів Кубка світу, які проводилися у міксті. До фіналу в командних змаганнях з лижної акробатики також не пробилися чинні чемпіони світу в цій дисципліні з Росії.
Збірну України не допустили до старту, оскільки напередодні змагань позитивні тести на COVID-19 здали Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.
Таким чином у складі збірної України залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командних змаганнях було необхідно мати троє фристайлістів.
Україна вважалася у міксті одним із претендентів на медалі. У нинішньому сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі здобували бронзу на етапах Кубка світу.
Фристайл
Лижна акробатика
Командні змагання. Мікст
США - 338,34 бала
Китай - 324,22
Канада - 290,98
- 10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.
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