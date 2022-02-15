Олімпіада-2022: Розклад 12-го дня зимових Ігор у Пекіні
У середу, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно шість комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
16 лютого
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея
03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія
04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба
06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба
08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія
09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1
13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.
13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу
14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція
14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай
14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу
14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В
14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В
15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
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