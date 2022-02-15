Олімпіада-2022: Розклад 12-го дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



16 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія

04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба

06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба

08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія

09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км

10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу

11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал

11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу

13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал

13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1

13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.

13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу

14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай

14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу

14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В

14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А

15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В

15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А

15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу





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