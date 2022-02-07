Олімпіада-2022: Розклад четвертого дня зимових Ігор у Пекіні
У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно десять комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
8 лютого
03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце
08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:41. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
14:05. Керлінг. Мікст. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба
*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі
- 7 лютого українка Анастасія Шепіленко кваліфікувалася у фінальний заїзд жіночого гігантського слалому на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
- Український спортсмен Іван Ковбаснюк посів 33 місце у швидкісному спуску на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко вдало провели індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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