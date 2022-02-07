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Олімпіада-2022: Розклад четвертого дня зимових Ігор у Пекіні

7 лютого, 2022 понедiлок
17:45
Спорт Олімпіада-2022

У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно десять комплектів нагород

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

8 лютого
03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце
08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:41. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
09:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
14:05. Керлінг. Мікст. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба

*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі

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