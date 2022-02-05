Олімпіада-2022: розклад другого дня зимових Ігор у Пекіні
У другий день зимових Олімпійських ігор у Пекіні буде розіграно сім комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
6 лютого
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія
03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай
03:30. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма
06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай
08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США
14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія
14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США
15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба
*жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються медалі
- Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.
- Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.
- Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.
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