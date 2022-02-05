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Головна Спорт Олімпіада-2022: розклад другого дня зимових Ігор у Пекіні
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Олімпіада-2022: розклад другого дня зимових Ігор у Пекіні

5 лютого, 2022 субота
19:31
Спорт Церемонія відкриття Олімпіади-2022

У другий день зимових Олімпійських ігор у Пекіні буде розіграно сім комплектів медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

6 лютого 

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай

03:30. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал

03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія

12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація

13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба

13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2

14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США

15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба
 

*жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються медалі
 

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Олімпіада-2022
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