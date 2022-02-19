Олімпіада-2022: Розклад останнього дня зимових Ігор у Пекіні
У неділю, 20 лютого, у завершальний день зимових Олімпійських ігор у Пекіні розігруватимуться 5 комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні
20 лютого
03:00. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/8 фіналу
03:05. Керлінг. Жінки. Фінал
03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба
03:40. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/4 фіналу
04:09. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/2 фіналу
04:28. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. За третє місце
04:37. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. Фінал
05:00. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт. Класичний стиль
05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба
06:00. Фігурне катання. Показові виступи
06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал. Фінляндія - ОКР
14:00. Закриття зимових Олімпійських ігор-2022
- Нагадаємо, 19 лютого переможцем загального медального заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні достроково стала збірна Норвегії.
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