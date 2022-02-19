Олімпіада-2022: Визначився переможець медального заліку Ігор у Пекіні
Переможцем загального медального заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні достроково стала збірна Норвегії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна Норвегії достроково посіла перше місце у медальному заліку Олімпіади у Пекіні. На зимових Іграх норвезькі спортсмени вибороли 35 медалей: 15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових.
На другому місці медального заліку розташовується Німеччина, яка має 10 золотих медалей. Німецькі спортсмени братимуть участь ще у розіграші чотирьох комплектів медалей та не зможуть наздогнати лідера.
Норвегія вже встановила рекорд за кількістю завойованих золотих медалей протягом одних зимових Олімпійських ігор.
Збірна України у Пекіні здобула одну срібну медаль, яку їй в лижній акробатиці приніс фристайліст Олександр Абраменко.
В останній день Ігор у Пекіні, 20 лютого, буде розіграно п'ять комплектів медалей. Церемонія закриття Олімпіади-2022 відбудеться 20 лютого.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 19 лютого стало відомо, що прапороносцем збірної України на церемонії закриття зимових олімпійських ігор у Пекіні стане біатлоністка Олена Білосюк.
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