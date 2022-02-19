Олімпіада-2022: Оголошено ім'я прапороносця збірної України на церемонії закриття Ігор у Пекіні
Прапороносцем збірної України на церемонії закриття зимових олімпійських ігор у Пекіні стане біатлоністка Олена Білосюк
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Прапор України на параді закриття понесе олімпійська чемпіонка-2014 у естафеті Олена Білосюк.
"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього", - сказала Білосюк, яка пропустила всі особисті гонки у Пекіні через захворювання на коронавірус та взяла участь лише в естафеті, де українки фінішували сьомими.
Збірна України на Олімпіаді-2022 здобула одну срібну нагороду, яку в змаганнях з лижної акробатики виграв фристайліст Олександр Абраменко.
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Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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