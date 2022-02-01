Олімпіада-2022: У МОК розповіли, чи пускатимуть у Пекіні глядачів на трибуни
Організатори зимових Олімпійських ігор-2022 дозволять на змаганнях на відкритому повітрі заповнювати трибуни на третину
Про це повідомляє Inside The Games.
За словами, виконавчого директора МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Крістофа Дюбі, організатори розраховують, що деякі арени Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на третину.
"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. З погляду місткості ми ще не досягли домовленості. Але я сказав би, що якщо у нас буде одна людина на три або два місця – це вже добрий результат. Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - розповів Дюбі.
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Він резюмував, що головне, що глядачі на трибунах будуть.
"Найпрекрасніше — у нас будуть глядачі. Це не лише люди, які постійно проживають у країні, а й резиденти Китаю — ми наполягали на цьому. Також проводиться робота зі спільнотами експатів для їхньої ідентифікації через посольства та отримання дозволів для відвідування змагань для людей, які проживають у Пекіні", - зазначив Дюбі.
Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого.
- У вересні 2021 року стало відомо, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні не зможуть відвідати іноземні вболівальники.
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