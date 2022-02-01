Олімпіада-2022: У МОК розповіли, чи пускатимуть у Пекіні глядачів на трибуни

Про це повідомляє Inside The Games.

За словами, виконавчого директора МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Крістофа Дюбі, організатори розраховують, що деякі арени Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на третину.

"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. З погляду місткості ми ще не досягли домовленості. Але я сказав би, що якщо у нас буде одна людина на три або два місця – це вже добрий результат. Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - розповів Дюбі.

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Він резюмував, що головне, що глядачі на трибунах будуть.

"Найпрекрасніше — у нас будуть глядачі. Це не лише люди, які постійно проживають у країні, а й резиденти Китаю — ми наполягали на цьому. Також проводиться робота зі спільнотами експатів для їхньої ідентифікації через посольства та отримання дозволів для відвідування змагань для людей, які проживають у Пекіні", - зазначив Дюбі.

Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого.

