Олімпіада-2022: Усі медалісти 10-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У понеділок, 14 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується чотири комплекти медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фігурне катання
Танці на льоду. Довільний танець
1. Габріелла Пападакіс / Гійом Сізерон (Франція)
2. Вікторія Сініцина / Нікіта Кацалапов (ОКР)
3. Медісон Габбелл / Закарі Доног'ю (США)
Бобслей
Жінки. Одинаки
1. Кейлі Гамфріс (США)
2. Елана Меєрс (США)
3. Крістін де Брюін (Канада)
Усі фото - Getty Images
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
- 14 лютого українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 20 місце у танцях на льоду на Олімпіаді-2022.
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