Олімпіада-2022: Усі медалісти сьомого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У п'ятницю, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується сім комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гірськолижний спорт
Супергігант. Жінки
1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1.13,51
2. Мірьям Пухнер (Австрія) – +0,22
3. Мішель Гісін (Швейцарія) – +0,30
Лара Гут-Бехрамі
Біатлон
Спринт. Жінки
1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегія) – 20.44,3 (0 промахів)
2. Ельвіра Оберг (Швеція) – +30,9 (0)
3. Доротея Вірер (Італія) – +37,2 (0)
Марте Ульсбю-Ройселан
Лижні гонки
15 км. Чоловіки
1. Іво Нісканен (Фінляндія)
2. Алєксандр Большунов (ОКР)
3. Йоханнес Клебо (Норвегія)
Іво Нісканен
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 10 000 метрів
1. Нільс ван дер Пель (Швеція)
2. Патрік Руст (Нідерланди)
3. Давіде Гьотто (Італія)
Сноубординг
Хафпайп. Фінал
1. Аюму Хірано (Японія)
2. Скотті Джеймс (Австралія)
3. Ян Шеррер (Швейцарія)
Аюму Хірано
Усі фото - Getty Images
- 11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.
- Після цього біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
- Анастасія Шепіленко посіла 37-ме місце у змаганнях з гірськолижного спорту у супергіганті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.87
Купівля 27.87Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе