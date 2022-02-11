Олімпіада-2022: у Пекіні завершились змагання у супергіганті, українка посіла лише 37 місце
Українська спортсменка Анастасія Шепіленко посіла 37-ме місце у змаганнях з гірськолижного спорту у супергіганті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У жіночому супергіганті гірськолижного спорту перемогу здобула представниця Швейцарії Лара Гут-Бехрамі. Вона показала результат 1.13,51.
Українка Анастасія Шепіленко відстала від швейцарки на 6,09 сек. і стала 37-ою із результатом 1.19,60.
У слаломі Шепіленко не фінішувала у першому заїзді.
Олімпіада-2022
Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки
11 лютого
1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1.13,51
2. Мірьям Пухнер (Австрія) – +0,22
3. Мішель Гісін (Швейцарія) – +0,30
...
37. Анастасія Шепіленко (Україна) – +6,09
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