Олімпіада-2022: у Пекіні завершились змагання у супергіганті, українка посіла лише 37 місце

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У жіночому супергіганті гірськолижного спорту перемогу здобула представниця Швейцарії Лара Гут-Бехрамі. Вона показала результат 1.13,51.



Українка Анастасія Шепіленко відстала від швейцарки на 6,09 сек. і стала 37-ою із результатом 1.19,60.



У слаломі Шепіленко не фінішувала у першому заїзді.



Олімпіада-2022



Гірськолижний спорт. Супергігант. Жінки



11 лютого



1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія) - 1.13,51



2. Мірьям Пухнер (Австрія) – +0,22



3. Мішель Гісін (Швейцарія) – +0,30



...



37. Анастасія Шепіленко (Україна) – +6,09





10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.

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