Олімпіада-2022: Усі результати українців у 10-й день Ігор у Пекіні
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагались у фристайлі, фігурному катанні та бобслеї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська пара Олександра Назарова – Максим Нікітін стали 20-ми у танцях на льоду. Вони набрали лише 162,87 балів. У переможців - 226,98.
Пройшли кваліфікаційні змагання з фристайлу. В олімпійському турнірі взяла участь українка Ольга Полюк. Наша спортсменка із двох спроб не змогла подолати кваліфікаційний раунд та вийти в фінал, куди потрапили топ-6 спортсменок із кожної групи.
У бобслеї Лідія Гунько стала 20 з 20 спортсменок, які змагались у кваліфікації монобобу.
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