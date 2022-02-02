Олімпіада-2022: Визначилися перші переможці та невдахи Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За два дні до офіційного відкриття Олімпіади-2022 першими у боротьбу вступили представники керлінгу в змаганнях змішаних пар.

У стартових матчах збірна США перемогла Австралію з рахунком 6:5, а Велика Британія здолала Швецію - 9:5. Також сьогодні зустрічаються Норвегія – Чехія та Китай – Швейцарія.

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Участь у змаганнях з керлінгу в міксті беруть 10 збірних: Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого.

Загалом на Олімпіаді-2022 буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.

