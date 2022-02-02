Олімпіада-2022: Визначилися перші переможці та невдахи Ігор у Пекіні
У середу, 2 лютого, в Пекіні відбулися перші змагання зимових Олімпійських ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За два дні до офіційного відкриття Олімпіади-2022 першими у боротьбу вступили представники керлінгу в змаганнях змішаних пар.
У стартових матчах збірна США перемогла Австралію з рахунком 6:5, а Велика Британія здолала Швецію - 9:5. Також сьогодні зустрічаються Норвегія – Чехія та Китай – Швейцарія.
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Участь у змаганнях з керлінгу в міксті беруть 10 збірних: Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого.
Загалом на Олімпіаді-2022 буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.
- 2 лютого стало відомо, що за прогнозами аналітичної компанії Gracenote перемогу в загальному медальному заліку зимових Олімпійських ігор здобуде збірна Норвегії, а Україна не виграє у Пекіні жодної нагороди.
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