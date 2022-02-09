Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 5-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками п'ятого змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку захопила збірна Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Німеччини 5 золотих і 3 срібні нагороди. Другу позицію з 4 золотими медалями, 2 сріблами та 4 бронзами займає Норвегія.
Третє місце у Швеції, в якої чотири золоті, одна срібна і 2 бронзові нагороди. У топ-10 також входять Нідерланди, Китай, Італія, ОКР, Австрія, Словенія та США.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- 9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.
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