Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 6-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками шостого змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку захопила збірна Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Німеччини 6 золотих і 3 срібні нагороди. Другу позицію з 5 золотими медалями, 3 сріблами та 4 бронзами займає Норвегія.
Третє місце в Австрії, в якої чотири золоті, п'ять срібних і 4 бронзові нагороди. У топ-10 також входять США, Нідерланди, Швеція, Китай, Італія, ОКР, і Словенія.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
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