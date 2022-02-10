Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 6-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У збірної Німеччини 6 золотих і 3 срібні нагороди. Другу позицію з 5 золотими медалями, 3 сріблами та 4 бронзами займає Норвегія.



Третє місце в Австрії, в якої чотири золоті, п'ять срібних і 4 бронзові нагороди. У топ-10 також входять США, Нідерланди, Швеція, Китай, Італія, ОКР, і Словенія.



Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.





10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.

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