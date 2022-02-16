Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після срібла українця Абраменка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександр Абраменко виграв срібло в лижній акробатиці та приніс Україні першу нагороду в Пекіні. Завдяки цій медалі, наша олімпійська збірна опинилася на 23-й позиції у загальному заліку, яку вона ділить з Іспанією.

Читайте також: Абраменко приніс Україні срібло Олімпіади-2022. Фоторепортаж

Лідирує Норвегія, в якої 13 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Друга - Німеччина (10-6-4), треті - США (8-7-4).



Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb