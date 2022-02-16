Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після срібла українця Абраменка
Завдяки срібній нагороді фристайліста Олександра Абраменка збірна України опинилася у загальному медальному заліку Олімпіади-2022 на 23-му місці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Абраменко виграв срібло в лижній акробатиці та приніс Україні першу нагороду в Пекіні. Завдяки цій медалі, наша олімпійська збірна опинилася на 23-й позиції у загальному заліку, яку вона ділить з Іспанією.
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Лідирує Норвегія, в якої 13 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Друга - Німеччина (10-6-4), треті - США (8-7-4).
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
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