Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 13 лютого
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагатимуться у біатлоні , фристайлі, гірських лижах та бобслеї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні
13 лютого
03:30 Бобслей. Жінки. Монобоб. 1-й заїзд - Лідія Гунько
04:15 Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом - Іван Ковбаснюк
11:00 Біталон. Жінки. Гонка переслідування, 10 км - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко
12:45 Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко
13:00 Фристайл. Жінки. Лижна акробатика. Кваліфікація - Анастасія Новосад, Ольга Полюк
Прямі трансляції на телеканалі UA:Перший
- Нагадаємо, 12 лютого українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у топ-15 в спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Пекіні.
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