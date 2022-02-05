Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 6 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

03:30. Анастасія Шаботова: фігурне катання (командний турнір, жінки, коротка програма)

05:00. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (швидкісний спуск)

09:00. Руслан Перехода, Олексій Красовський: лижні гонки (скіатлон, 30 км)

13:00. Євген Марусяк: стрибки з трампліна

13:30. Антон Дукач, Андрій Мандзій: санний спорт (третій та четвертий заїзди)



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Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.

Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.

Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.

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