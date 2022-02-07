Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у четвертий день Ігор у Пекіні
У вівторок, 8 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у біатлоні, гірських лижах, фігурному катанні та санному спорті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
8 лютого
03:15 Фігурне катання. Коротка програма. Іван Шмуратко
4:40 Сноубординг. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Аннамарі Данча
05:00 Гірськолижний спорт. Супергігант. Іван Ковбаснюк
10:00 Лижні гонки. Спринт. Жінки. Марина Анцибор, Вікторія Олех, Валентина Камінська
10:30 Біатлон. Індивідуальна гонка, 20 км. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
13:50 Санний спорт. Одиночки, третій заїзд. Олена Стецьків, Юліанна Туницька
- 7 лютого українка Анастасія Шепіленко кваліфікувалася у фінальний заїзд жіночого гігантського слалому на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
- Український спортсмен Іван Ковбаснюк посів 33 місце у швидкісному спуску на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко вдало провели індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
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